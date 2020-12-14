Потанин рассказал о борьбе за хоккейные традиции во время пандемии

В понедельник, 14 декабря, в подмосковном «Лужки.клубе» прошел хоккейный матч «Связь поколений», в котором участвовали легенды отечественного спорта, члены нынешний российской сборной, бизнесмены и общественные деятели, передает корреспондент «Ленты.ру».

Один из игроков, глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил о важности сохранения хоккейных традиций во время эпидемии.

«Это знак “Ночной хоккейной лиге”, любительским коллективам и болельщикам, что хоккей наш жив, конкурентоспособен и силен этой вот самой связью поколений, - отметил он. - Поэтому за эту традицию будем бороться зубами, несмотря ни на что».

Потанин, вместе с Павлом Буре, Вячеславом Фетисовым и Александром Овечкиным играл за «красных», которые победили «белых» со счетом 15:11.

Выступавший за проигравшую команду вице-президент ФХР Роман Ротенберг, которому из-за заболевших коронавирусом тренеров, пришлось временно самому вести команду СКА минувшей осенью, отметил, что «Связь поколений» - это уникальное событие в мировом спорте, так как в этом спортивном празднике участвуют олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Гагарина и обладатели Кубка Стэнли.

«Это мотивирует нашу сборную сыграть на Кубке Первого канала, - отметил Ротенберг. - Нам удалось вместе сыграть, мы просто счастливы, особенно в такое время, когда любой позитив дает дополнительную энергию».

Матч прошел при пустых трибунах и с соблюдением необходимых мер безопасности. В каждой команде были, как ветераны спорта, так и действующие члены профессиональных клубов, а также любители. Среди последних выступал народный артист России Игорь Бутман.

Мероприятие было организовано совместно «Норникелем» и Федерацией хоккея России, при участии «Ночной хоккейной лиги». Эта игра стала уже третьей по счету. Предыдущая также проходила в «Лужки.клубе» в декабре прошлого года.

По мнению ее участников, подобные матчи лучше всего демонстрируют сплоченность людей, представляющих сразу несколько поколений отечественного хоккея.