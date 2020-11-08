Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею выиграла финский этап Евротура — Кубок Карьяла. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем матче на турнире, который прошел в воскресенье, 8 ноября, российская команда обыграла Чехию со счетом 3:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.

Эта победа стала для сборной России третьей подряд на турнире, ранее национальная команда обыграла Финляндию (6:2) и Швецию (2:1 по буллитам). Восемь набранных очков позволили россиянам занять первое место, на второй позиции оказались чехи.

Сборная России на турнире выступала молодежным составом. Командой руководил Игорь Ларионов.

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