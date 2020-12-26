Российская «молодежка» обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду США в первом матче на молодежном чемпионате мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Эдмонтоне и завершилась со счетом 5:3 в пользу российской сборной. В команде россиян отличились Василий Пономарев на 9-й и 32-й минуте, Захар Бардаков на 24-й минуте, Илья Сафонов на 33-й минуте и Егор Чинахов на 60-й минуте.

Игра прошла в рамках первого тура группового этапа. Соперники России и США по группе В — Швеция, Чехия и Австрия— стартовые матчи на турнире еще не провели. Американцы 26 декабря сыграют с командой из Австрии, а россияне 27 декабря встретятся с чехами.

24 декабря молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Канады в выставочной встрече перед стартом чемпионата мира. Матч прошел в канадском Эдмонтоне и завершился победой хозяев с минимальным счетом.

Молодежный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Действующим чемпионом мира является Канада, сборная России на турнире 2020 года проиграла «кленовым листьям» в финале.