Третьяк объяснил поражение российской молодежки от Чехии на ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил поражение российской молодежной сборной в игре с Чехией на чемпионате мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, команда рассчитывала победить малой кровью и недостаточно хорошо настроилась на матч. Глава ФХР также отметил, что у россиян есть проблемы с игрой в большинстве. При этом Третьяк добавил, что поражение от Чехии «встряхнет» сборную России, которая в следующих матчах должна сыграть увереннее.

Сборная России потерпела поражение ранее 28 декабря. Шайбы забросили Филип Коффер на 37-й минуте и Мартин Ланг на 46-й минуте. Российская команда впервые проиграла на турнире. При этом 26 декабря российская молодежка обыграла команду США. Встреча завершилась со счетом 5:3.

После двух матчей сборная России с тремя очками идет третьей в группе В. Лидирует команда Швеции (то же количество очков, превосходство по дополнительным показателям). Следующий матч команда Игоря Ларионова проведет против австрийцев в ночь на 30 декабря.