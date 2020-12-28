Главный тренер российской молодежки объяснил поражение от Чехии на ЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов объяснил поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира (0:2). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ларионов посчитал, что можно провести аналогию с матчем чемпионата мира по футболу, когда сборная России играла против Испании (1:1, победа российской команды по пенальти). «Чехи плотно построили оборону в средней зоне, они отдали периметр. Пробиться через пять игроков было сложно», — заметил специалист.

Сборная России потерпела поражение ранее 28 декабря. Шайбы забросили Филип Коффер на 37-й минуте и Мартин Ланг на 46-й минуте. Российская команда впервые проиграла на турнире.

При этом 26 декабря российская молодежка обыграла команду США. Встреча завершилась со счетом 5:3.

После двух матчей сборная России с тремя очками идет третьей в группе В. Лидирует команда Швеции (то же количество очков, превосходство по дополнительным показателям). Следующий матч команда Ларионова проведет против австрийцев в ночь на 30 декабря.