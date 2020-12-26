Главный тренер российской молодежки оценил победу над США на чемпионате мира

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над командой США в первом матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Его слова приводит Sport24.

Ларионов заявил, что больше всего ему понравилась слаженная работа игроков и их отдача. Он добавил, что действия американских соперников были ожидаемы. «Мы сыграли командой, большую часть игры. Рад за ребят из четвертого звена, они сыграли блестяще. Приятно, что у нас есть козыри», — отметил тренер.

Встреча между Россией и США прошла ранее 26 декабря в канадском Эдмонтоне. Она завершилась со счетом 5:3 в пользу отечественной команды.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча состоится 28 декабря и начнется в 05:30 утра по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Действующим победителем турнира являются канадцы, обыгравшие в финале россиян.

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