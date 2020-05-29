Хоккеист российской молодежки рассказал об отношении канадцев к Путину

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов рассказал об отношении канадцев к россиянам. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Канадцы боятся русских. Это я шучу, но речь о политике. Есть стереотип о русской мафии. Подшучивают и требуют: "Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи!"» — отметил Соколов. По его словам, президент России Владимир Путин — большое имя для канадцев.

Хоккеист добавил, что хочет остаться в Канаде. «Если у меня будет какой-то минимальный шанс в Северной Америке, я буду за него бороться», — подытожил он.

В прошедшем сезоне 19-летний россиянин играл в юниорской лиге Квебека за команду «Кейп-Бретон». В 52 матчах форвард набрал 92 (46+46) очка. Вместе с российской молодежкой он дошел до финала чемпионата мира 2020, где команда проиграла канадцам со счетом 3:4.

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