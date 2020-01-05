Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сборная России проиграла команде Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в воскресенье, 5 января, и завершилась со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Козенс (32-я минута), Коннор Макмайкл (50-я), Баррет Хэйтон (52-я) и Экил Томас (57-я). Россияне ответили результативными действиями Никиты Александрова (30-я), Григория Денисенко (35-я), Максима Соркина (49-я).

Россияне в полуфинале обыграли команду Швеции со счетом 5:4, что позволило им впервые за четыре года сыграть в матче за золотые медали. Канадцы же разгромили финнов, на тот момент действующих чемпионов мира, со счетом 5:0.

Сборная Канады в 18-й раз в своей истории выиграла турнир. У россиян четыре золотые медали.

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