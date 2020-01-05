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В сборной Швеции назвали «полной лажей» шайбы россиян в полуфинале МЧМ

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Игроки сборной России
Игроки сборной России

Нападающий сборной Швеции Давид Густафссон назвал «полной лажей» некоторые шайбы в исполнении российских хоккеистов в полуфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ). Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

По мнению Густафссона, у его команды были все шансы на победу в этом матче. При этом хоккеист отметил, что его партнеры сохраняли спокойствие даже при счете 1:3, благодаря чему сумели отыграться. «Они забили в большинстве, некоторые голы были полной лажей», — посчитал форвард, отметив, что сейчас ему очень тяжело.

Сборная Швеции потерпела поражение в матче против россиян — 4:5. Решающая шайба была заброшена в овертайме. Автором одного из голов стал нападающий Александр Хованов, который отметил его, поцеловав герб перед глазами шведов. За это он был раскритикован форвардом Альбином Эрикссоном.

В финале чемпионата мира сборная России сыграет против Канады, которая разгромила финнов — 5:0. Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда россияне одержали уверенную победу со счетом 6:0. Финальная встреча состоится 5 января и начнется в 21:00 по московскому времени.

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