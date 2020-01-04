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Молодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею

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Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет и вышла в финал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 4 января и завершилась со счетом 5:4 в овертайме. За Россию отличились Иван Морозов (дважды), Александр Хованов, Егор Соколов (дважды). В составе соперника забитыми шайбами отметились Расмус Сандин (дважды), Самуэль Фагемо, Нильс Лундгвист.

В четвертьфинале, прошедшем 2 января, сборная России победила швейцарцев. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Второй финалист чемпионата мира определится по итогам встречи Канады и Финляндии. Она начнется 4 января в 21:00 по московскому времени.

Финал и матч за третье место пройдут 5 января.

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