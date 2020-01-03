Вопрос журналиста тренеру российской хоккейной молодежки разозлил фанатов

А гол Жобена войдёт в пятерку? Что вы скажете о Жобене? Как вам его игра? Ну и о победе сборной России выскажитесь. Наши пацаны уже в полуфинале! #lysenkovtv #брагин #мчм #сборнаяроссии Фото опубликовано @lysenkovtv

Вопрос журналиста на послематчевой пресс-конференции главного тренера молодежной сборной России по хоккею Валерия Брагина разозлил фанатов. Видео появилось в Instagram Павла Лысенкова.

На видео один из представителей СМИ несколько раз спрашивает тренера о том, как он относится к пропущенному голу от игрока швейцарцев Гаэтана Жобена. Пользователи сети посчитали интервью журналиста непрофессиональным.

«Кто эти люди, задающие подобные вопросы... Надо хоть немного любить и разбираться в том, чем занимаешься», «Как можно быть таким некомпетентным?», «После этого вы ноете, что спортсмены вас не любят и не общаются», «Задающему вопрос фамилия швейцарца понравилась, что-то напомнила», — писали юзеры.

2 января сборная России одержала победу над швейцарцами в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1. Единственный гол в составе швейцарцев забил Жобен.

Полуфинал против команды Швеции пройдет 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени. Второй матч 1/2 финала между сборными Финляндии и Канады также состоится 4 января (21:00 по московскому времени).

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