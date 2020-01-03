Российскую хоккейную молодежку призвали бояться шведов

Нападающий молодежной сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею против национальной команды России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Густафссон призвал россиян бояться их. «У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото. Надеюсь, мы забьем больше них», — посчитал он. Хоккеист отметил, что не особо следил за выступлениями россиян, но выразил уверенность, что у них сильная команда.

2 января сборная России одержала победу над швейцарцами в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Полуфинал против команды Швеции пройдет 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени. Второй матч 1/2 финала между сборными Финляндии и Канады также состоится 4 января (21:00 по московскому времени).

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