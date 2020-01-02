Молодежная сборная России победила Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная России по хоккею победила швейцарцев в четвертьфинальном матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 января и завершилась со счетом 3:1. За Россию отличились Дмитрий Воронков (дважды) и Александр Хованов, а за Швейцарию — Гаэтан Жобен.

31 декабря команда Валерия Брагина разгромила сборную Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. До этого россияне проиграли Чехии (3:4) и США (1:3), а также выиграли у канадцев (6:0).

Еще три четвертьфинальных матча пройдут также 2 января. Сборная Канады встретится с командой Словакии, США — с Финляндией, а шведы сыграют с хозяевами турнира чехами. Полуфиналы назначены на 4 января.

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