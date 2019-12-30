Сборная России ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент с гимном

Молодежная сборная России по хоккею ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент во время исполнения гимна после матча второго тура группового этапа чемпионата мира. Слова помощника главного тренера Игоря Ларионова приводит ТАСС.

Ларионов заявил, что российская команда приняла извинения соперника, и отметил, что подобные ситуации могут произойти с молодыми спортсменами.

28 декабря национальная команда России разгромила Канаду со счетом 6:0. Нынешняя победа стала рекордной для российской сборной.

После матча капитан сборной Канады Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России. В ответ российские игроки проигнорировали Хэйтона во время традиционной церемонии рукопожатий. Позднее Хэйтон принес извинения за свой поступок.

После трех матчей в активе сборной России три очка. Американцы набрали шесть очков и пока лидируют в группе В. В следующем матче сборной России предстоит сыграть с Германией. Встреча состоится 31 декабря в 17:00 по московскому времени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



