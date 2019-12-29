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Российская молодежка проиграла США на чемпионате мира по хоккею

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Хоккеисты сборной России и США
Хоккеисты сборной России и США

Сборная России проиграла национальной команде США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу американцев. В составе США заброшенными шайбами отметились Артур Калиев (дубль) и Ник Робертсон, в составе команды Валерия Брагина — Александр Романов.

28 декабря сборная России разгромила Канаду в матче группового этапа чемпионата мира. Матч, прошедший в чешской Остраве, завершился со счетом 6:0.

После трех матчей в активе сборной России три очка. Американцы набрали шесть очков и пока лидируют в группе В.

В следующем матче сборной России предстоит сыграть с Германией. Встреча состоится 31 декабря в 17:00 по московскому времени.

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