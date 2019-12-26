Российская молодежка с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в стартовом матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 26 декабря, в Остраве (Чехия) и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Симон Кубичек (третья минута), Ян Мысак (восьмая), Матей Блумель (26-я) и Ян Еник (38-я). Россияне ответили результативными действиями Егора Замулы (11-я, 27-я) и Василия Подколзина (15-я).

Сборная России выступает в группе B, где помимо чехов также играют Канада, Германия и США. Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут 28 декабря, соперниками россиян будут канадцы. В группе А выступают сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

На предыдущем чемпионате мира российская молодежка завоевала бронзовые медали. Победителем первенства стали финны.

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