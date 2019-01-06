Сборная России по хоккею завоевала бронзу МЧМ

Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею, завоевав бронзовые медали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2. На 14-ой и 33-й минуте отличились Никита Шашков и Клим Костин. Кирилл Слепец забросил три шайбы на пятой, 47-ой и 58-ой минуте.

В составе Швейцарии шайбами отличились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

В полуфинале россияне уступили американцам со счетом 1:2. За золото мирового первенства, проходящего в канадском Ванкувере, сборная США поспорит с Финляндией.

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