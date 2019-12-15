Российские хоккеисты всухую обыграли Финляндию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею всухую переиграла команду Финляндии на Кубке Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 декабря, и завершилась победой российских хоккеистов со счетом 2:0. Обе шайбы забросил нападающий Антон Слепышов, отличившись на 2-й и 58-й минутах матча.

Таким образом сборная России с пятью очками завершила Кубок Первого канала на второй строчке в турнирной таблице. Первыми оказались шведы, опередившие команду Алексея Кудашова на одно очко. Третью строчку заняли финны, четвертую — чехи.

14 декабря россияне переиграли сборную Чехии по буллитам (4:3). Решающую попытку реализовал Владимир Ткачев. В параллельном матче встречались команды Швеции и Финляндии. Финны оказались сильнее (5:1), одну из пяти шайб броском через всю площадку забил голкипер Франс Туохима.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!