Российские хоккеисты обыграли Чехию по буллитам на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на ЦСКА Арене в Москве и завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3. После первого периода россияне повели 2:0, отличились Андрей Кузьменко и Михаил Григоренко. Во втором периоде чехи восстановили равенство усилиями Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. На третьем игровом отрезке команды обменялись шайбами: на точный бросок Гинека Зогорны ответил Игорь Ожиганов.

В овертайме соперники шайб не забросили. Решающий буллит реализовал Владимир Ткачев, остальные попытки чехов и россиян не достигли цели.

12 декабря команда Алексея Кудашова в рамках этого же турнира уступила Швеции (3:4). Чехи в овертайме оказались сильнее финнов (4:3).

Кубок Первого канала завершится 15 декабря. Россияне сыграют с финнами, а чехи — со шведами.

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