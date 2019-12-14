Шайба попала в лицо журналистке и изуродовала его

Словацкая журналистка Барбора Жачикова пострадала во время матча чемпионата страны по хоккею между командами «Банска Бистрица» и «Попрад». Об этом сообщает издание idnes.cz.

Во время встречи шайба вылетела за пределы площадки и попала в лицо Жачиковой, которая писала заметку и не видела момента. В результате лицо было изуродовано: репортерша получила перелом кости лица, сотрясение мозга, открытую рану и сильное повреждение глаза.

Сейчас врачи борются за спасение мимики и зрения Жачиковой. Впереди ей предстоит операция. Сама журналистка в Facebook поблагодарила всех за поддержку и пообещала вернуться еще сильнее.

В ноябре российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин покалечил судью во время игры с «Нью-Йорк Рейнджерс». Шайба после его броска попала рефери в лицо, разбив его в кровь.

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