Футболист запустил мяч журналистке в голову перед матчем Лиги Европы

Видео: videos.marca.com

Один из футболистов перед матчем полуфинала Лиги Европы между «Валенсией» и «Арсеналом» запустил мяч в голову журналистке испанского телеканала Gol Монике Бенавент. Видеозапись опубликовала Marca.

Бенавент вела репортаж со стадиона «Месталья», где проходила игра. Во время включения игроки обеих команд разминались. Внезапно в голову журналистки прилетел мяч, и она исчезла из кадра. Позднее она вернулась в эфир и восприняла ситуацию с юмором.

«Арсенал» обыграл «Валенсию» со счетом 4:2 и вышел в финал турнира. Соперником «канониров» станет «Челси», переигравший «Айнтрахт». Матч пройдет 29 мая в Баку.

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