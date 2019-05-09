Стали известны финалисты Лиги Европы

Финалистами Лиги Европы стали «Арсенал» и «Челси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Арсенал» встретился с «Валенсией» на стадионе «Месталья» в Испании. Английская команда выиграла у хозяев матча со счетом 2:4. Голами со стороны победителей отметились нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг на 17-й, 69-й и 88-й минутах матча и Александр Ляказетт на 50-й. От «Валенсии» дубль в ворота противников оформил нападающий Кевин Гамейро на 11-й и 58-й минутах.

Встреча английского «Челси» и немецкого «Айнтрахт Ф» прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. На 28-й минуте матче счет открыл английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Ответный гол на 49-й минуте оформил нападающий немецкой команды Лука Йович. В ходе послематчевых пенальти со счетом 4:3 победили хозяева матча.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

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