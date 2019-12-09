Стала известна судьба чемпионата мира по хоккею в России

В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что чемпионаты мира по хоккею, которые должны пройти в России, не будут переносить. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2021 году в России должно состояться женское первенство мира, в 2023-м — чемпионат мира и молодежный чемпионат мира среди мужчин. В IIHF отметили, что лишить страну проведения этих турниров технически невозможно.

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9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира сроком на четыре года. Кроме того, Россия не сможет принимать на своей территории международные турниры, а также подавать заявки на их проведение.

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