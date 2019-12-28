Сборная России с рекордным счетом обыграла Канаду на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России разгромила Канаду в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч, прошедший в чешской Остраве, завершился со счетом 6:0 в пользу россиян. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

После победы над канадцами в активе сборной России, три очка, команда занимает первое место в группе B. У всех соперников россиян по предварительному этапу также по три набранных очка, но команда Брагина опережает конкурентов по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

В следующем матче Россия встретится с США. Игра состоится в воскресенье, 29 декабря.

Нынешняя победа над канадцами стала рекордной для сборной России. Никогда прежде в истории молодежных чемпионатов мира россияне не обыгрывали Канаду с таким крупным счетом. Всего соперники провели 26 встреч в рамках турнира. На счету сборной России 12 побед, в одном матче была зафиксирована ничья.

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