Описан стиль игры Путина-хоккеиста

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров описал, в каком стиле играет в хоккей президент России Владимир Путин. Слова бывшего нападающего сборной страны приводит ТАСС.

По словам Прохорова, Путин на льду выглядит целеустремленно и всегда старается быть на острие атаки. Кроме того, он не обращает внимания на внешние факторы. «Весь в игре, отдается ей полностью», — заметил хоккеист. Также Прохоров назвал политика командным игроком, в котором, тем не менее, видны лидерские качества.

Виталий Прохоров играл в одной команде с Путиным в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, прошедшем 25 декабря. В одной форме с президентом вышли глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легенды отечественного хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

В 1992 году Прохоров стал олимпийским чемпионом в составе Объединенной команды, в которую входили спортсмены из бывший советских республик. Также он известен по выступлениям за московский «Спартак» и клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луиз Блюз».

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