Путин и Шойгу сыграли в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин вышел на лед в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова «Пул №3».
Он по традиции надел свитер с 11 номером. Вместе с ним выступают глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легенды отечественного хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.
В противоборствующей команде, в частности, играют губернатор Московской области Андрей Воробьев, тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг и музыкант Игорь Бутман.
В прошлом году аналогичный товарищеский матч состоялся 29 декабря.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!