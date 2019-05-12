Путин объяснил непобедимость своей команды в хоккее

Непобедимость хоккейной команды, в которой президент России Владимир Путин играет в гала-матчах Ночной хоккейной лиги, обусловлена тем, что в ней состоят звезды отечественного спорта. Об этом сам глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

«А с ними легко играть. Они же гениальные игроки, чемпионы мира, Олимпийских игр», — отметил президент и добавил, что не придает значения счету по итогам матчей с его участием, так как это товарищеские встречи.

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Путин не считает нужным равномерно распределять легенд хоккея по обеим участвующим в ежегодном гала-матче командам, так как любителям интересно играть против больших мастеров.

Президент подчеркнул, что этот матч не является в полной мере настоящим.

По итогам последней из таких встреч, 10 мая, команда «Легенды хоккея», в которой играл Путин, победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 14:7.

Лига была создана по инициативе президента и ветеранов хоккея в декабре 2011 года. Тогда же Путин стал учиться кататься на коньках и заниматься хоккеем под руководством заслуженного мастера спорта и члена команды легенд Алексея Касатонова.

В настоящее время НХЛ объединяет около тысячи любительских команд по всей стране.

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