Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной лиги

Президент России Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче восьмого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей, передает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в пятницу, 10 мая, во дворце спорта «Большой» в Сочи и завершилась со счетом 14:7 в пользу команды «Легенд Хоккея», за которую по традиции выступал и глава государства.

Вторым по результативности игроком этой команды стал глава Минобороны Сергей Шойгу, на счету которого две шайбы.

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«Почти тысяча команд сегодня в Ночной хоккейной лиги. 162 команды приехали на так называемую "финальную пульку". Это большая конкуренция», — сказал Владимир Путин перед началом игры. По его словам, уровень игры у этих любителей уже настолько поднялся, что с ними уже не так просто играть звездам профессионального хоккея.

Путин вместе с председателем совета легенд Ночной хоккейной лиги Александром Якушевым вручили кубок Крутова команде «Скон-Урал», которая выиграла в финале главного дивизиона фестиваля у Запада России из «Калининграда».

«Настоящий праздник. И для зрителей, и для тех, кто участвует. Сегодня и для ребят, которые слэдж- хоккеем занимались, тоже настоящий такой подбадривающий момент был, на мой взгляд, — очень трогательный, — прокомментировал гала-матч выступивший за сборную лиги двукратный обладатель «Кубка Легенд» президент «Норникеля» Владимир Потанин. — Я считаю, что это очень хорошая традиция, мы ее будем продолжать, поддерживать и в ней участвовать».

«Норникель» является генеральным партнером Федерации хоккея России и Ночной хоккейной лиги, основанной в декабре 2011 года по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного спорта.

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