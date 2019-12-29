Тренер американской молодежки оценил сборную России перед матчем ЧМ по хоккею

Главный тренер молодежной сборной США Скотт Санделин оценил сборную России перед матчем группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Санделин заявил, что нужно быть готовым к любому стилю игры от соперника. Он отметил, что россияне могут играть жестко. «Это очень талантливая команда, надо быть готовыми ко всему. Какой бы хоккей ни предложила Россия, нам надо будет адаптироваться и противостоять им», — посчитал тренер.

28 декабря сборная России разгромила Канаду в матче группового этапа чемпионата мира. Матч, прошедший в чешской Остраве, завершился со счетом 6:0.

После победы над канадцами в активе сборной России три очка. Команда занимает первое место в группе B, опережая конкурентов по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Матч между сборными России и США состоится 29 декабря в 21:00 по московскому времени.

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