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Тренер молодежной сборной России по хоккею объяснил проигрыш американцам

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Молодежной сборной России по хоккею не хватило сил и эмоций в матче группового этапа с национальной командой США. Об этом рассказал главный тренер сборной России Валерий Брагин, передает ТАСС.

По словам Брагина, предыдущий матч с канадцами забрал много сил, команда ожидала тяжелейшую игру с американцами. Брагин считает, не хватило эмоционального заряда, который присутствовал на игре со сборной Канады. «Игра шла до гола, к сожалению, они забили», — заявил тренер. Американская сборная, по его мнению, уделила внимание обороне. Также они не давали шансов российской сборной в контратаках, сказал Брагин.

Он заявил, что не считает ошибкой поставленного во второй раз на ворота Амира Мифтахова. Сборную Германии, с которой российская команда встретится в следующем матче, он назвал перспективной и добавил, что каждая игра здесь решающая.

28 декабря сборная Россия разгромила Канаду, прошедший в чешской Остраве матч окончился со счетом 6:0. Однако в воскресенье, 29 декабря, российская молодежка проиграла сборной США. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу американцев.

После трех матчей в активе сборной России три очка. Американцы набрали шесть очков и пока лидируют в группе В. В следующем матче сборной России предстоит сыграть с Германией. Встреча состоится 31 декабря в 17:00 по московскому времени.

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