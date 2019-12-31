Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила команду Германии на молодежном чемпионате мира по хоккею. Матч завершился со счетом 6:1, благодаря победе россияне вышли в плей-офф турнира, сообщается на сайте Международной федерации хоккея с шайбой.

Счет на седьмой минуте открыл форвард Кирилл Марченко, затем оформивший дубль и в общей сложности набравший пять очков. Во втором периоде россияне еще трижды поразили ворота соперника усилиями нападающих Григория Денисенко и Павла Дорофеева, который также отметился дублем. В начале третьего периода шестую шайбу забросил форвард Дмитрий Воронков.

В составе сборной Германии голом отличился нападающий Нино Киндер.

Россияне обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Соперник подопечных Валерия Брагина по четвертьфиналу станет известен позднее.

Четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею намечены на 2 января, полуфиналы — 4-го, финал и матч за третье место — 5-го. Соревнования проходят в Чехии.

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