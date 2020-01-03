Молодежная сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу ЧМ

Молодежная сборная России встретится с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором полуфинале сыграют сборные Финляндии и Канады. Оба матча пройдут в субботу 4 января в Остраве.

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Финал МЧМ и матч за третье место состоятся 5 января.

2 января в четвертьфинале турнира сборная России победила швейцарцев со счетом 3:1. 31 декабря команда Валерия Брагина разгромила сборную Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. До этого россияне проиграли Чехии (3:4) и США (1:3), а также выиграли у канадцев (6:0).

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