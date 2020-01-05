Шведский игрок высказался о «типичной России» после поражения в полуфинале МЧМ

Нападающий сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал форварда российской команды Александра Хованова, который поцеловал герб после заброшенной шайбы в полуфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ). Слова Эрикссона приводит Expressen.

«Типичная Россия», — высказался спортсмен, недовольный тем, что Хованов продемонстрировал этот жест, проезжая мимо скамейки шведов. Эрикссон напомнил, что российские хоккеисты обозлились на капитана канадской молодежки, который не стал снимать шлем во время исполнения национального гимна. «Но целовать герб на наших глазах — это, видимо, норма», — заявил Эрикссон.

Сборная Швеции потерпела поражение в матче против россиян — 4:5. Решающая шайба была заброшена в овертайме.

В финале чемпионата мира сборная России сыграет против Канады, которая разгромила финнов — 5:0. Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда россияне одержали уверенную победу со счетом 6:0. Финальная встреча состоится 5 января и начнется в 21:00 по московскому времени.

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