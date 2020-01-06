Главный тренер сборной России указал на ошибку судей в проигранном финале МЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что судьи допустили ошибку в финале молодежного чемпионата мира (МЧМ) против Канады. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

В третьем периоде канадский хоккеист выбросил шайбу из своей зоны и попал в камеру, закрепленную на стекле. После боковой арбитр решил удалить игрока, однако его решение отменил главный судья. «Там какое-то непонятное совещание было... Конечно, это были чистые две минуты. Они какую-то камеру придумали», — указал Брагин.

Финал чемпионата мира прошел 5 января в Чехии. Сборная России по ходу встречи вела в две шайбы, однако в последние 10 минут пропустила трижды и в итоге проиграла со счетом 3:4. На групповом этапе команда также встречалась с канадцами и одержала разгромную победу — 6:0.

После встречи защитник российской сборной Егор Замула заявил, что последние 15 минут встречи были худшими в его карьере. Также он посчитал, что на протяжении всего турнира сборная России играла лучше канадцев.

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