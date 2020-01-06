Канадские болельщики поглумились над российским хоккеистами

Во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею канадские болельщики поглумились над российской сборной. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Фанаты оккупировали трибуну над скамейкой российской команды, и повесили над головами игроков плакат на русском языке «Давай, Канада».

5 января сборная России проиграла команде Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею и завоевала серебро турнира. Встреча завершилась со счетом 4:3. При этом еще после второго периода россияне вели со счетом 2:1. Сборная Канады в 18-й раз в своей истории выиграла турнир. У россиян четыре золотые медали.

Во время финала телеканал «Матч ТВ» одновременно с проходящим финалом показывал запись матча аналогичного турнира 2011 года, в котором команда России обыграла канадцев со счетом 5:3. Многие зрители не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять проигравших хоккеистов с победой.

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