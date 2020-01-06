Российский хоккеист рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ с Канадой

Защитник сборной России Егор Замула заявил, что последние 15 минут финального матча молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею против Канады были худшими в его карьере. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

Замула признал, что россияне сами отдали сопернику игру. «Последние 15 минут игры — это ад, это худшие 15 минут в моей карьере», — рассказал защитник, отметив, что на протяжении всего турнира сборная России играла лучше канадцев. «Сегодня, видимо, был их день», — предположил хоккеист.

Также Замула назвал партнеров по команде братьями и сказал, что был счастлив играть бок о бок с ними. «Мы заслуженно заняли второе место, а могли и выше быть», — заметил он.

Финал чемпионата мира прошел 5 января в Чехии. Сборная России по ходу встречи вела в две шайбы, однако в последние 10 минут пропустила трижды и в итоге проиграла со счетом 3:4. На групповом этапе команда также встречалась с канадцами и одержала разгромную победу — 6:0.

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