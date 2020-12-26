Ковальчук вернулся в КХЛ

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на сайте омской команды.

Форвард заключил соглашение с «ястребами» по схеме «1+1». Финансовые детали контракта не раскрываются.

Ранее у нападающего истек срок соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». В столичный клуб россиянин был обменян из «Монреаль Канадиенс».

В НХЛ Ковальчук в общей сложности провел 13 лет. На счету форварда 966 матчей, в которых он набрал 904 очка (454 шайбы и 450 передач). В КХЛ нападающий выступал за петербургский СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В составе сборной России Ковальчук завоевал золотые медали Олимпиады и дважды становился чемпионом мира.