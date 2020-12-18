Ковальчук приблизился к возвращению в Россию

Российский нападающий Илья Ковальчук близок к возвращению в Россию и выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Издание связалось с агентом спортсмена Юрием Николаевым. Представитель Ковальчука отметил, что форвард может подписать контракт с омским «Авангардом». По словам Николаева, речь идет о контракте до конца сезона-2020/2021.

В ноябре сообщалось, что 37-летний Ковальчук рассматривает вариант вернуться в КХЛ. Отмечалось, что спортсмен был готов на годичный контракт с окладом в миллион долларов.

Минувший сезон Ковальчук провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). При этом форвард отметился выступлениями в составе трех клубов. Хоккеист сыграл за «Лос-Анджелес Кингс», «Монреаль Канадиенс», после чего присоединился к Александру Овечкину в «Вашингтон Кэпиталс». В данный момент Ковальчук находится в статусе свободного агента.

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