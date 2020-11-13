Ковальчук захотел миллион долларов за игру в КХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук готов вернуться к выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Представитель игрока ищет варианты продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В данный момент Ковальчук — свободный агент. При этом россиянин готов рассмотреть и предложение из КХЛ, если ему будут готовы заплатить миллион долларов до конца нынешнего сезона.

Последним клубом Ковальчука был «Вашингтон Кэпиталс». В сезоне-2019/2020 он провел семь матчей и забросил одну шайбу. В том же сезоне россиянин представлял еще два клуба НХЛ — «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингc».

В общей сложности Ковальчук провел шесть сезонов в КХЛ. Форвард защищал цвета санкт-петербургского СКА и дважды становился обладателем Кубка Гагарина.