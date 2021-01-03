Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию в четвертьфинале молодежного ЧМ

Молодежная сборная Финляндии обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Онлайн-трансляция матча велась на сайте «Чемпионат.ру».

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:2. В первом периоде финская сборная пропустила две шайбы, однако во втором Хенри Никканен смог сократить отрыв на одну шайбу. В третьем периоде Антон Лунделль и Рони Хирвонен забили еще две и обеспечили команде победу.

Соперник сборной Финляндии в полуфинале определится позднее.

Ранее молодежная сборная России одержала победу над командой Германии в четвертьфинале ЧМ по хоккею со счетом 2:1. В российской сборной отличились Василий Пономарев и Данил Башкиров, которые забили немцам в первом и втором периоде соответственно.

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