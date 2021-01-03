Сборная Канады всухую обыграла Чехию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная Канады всухую обыграла Чехию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Онлайн-трансляция матча велась на сайте «Чемпионат.ру».
Матч завершился со счетом 3:0. В составе канадской команды отличились Дилан Козенс, Боуэн Байрэм и Коннор Макмайкл.
Встреча прошла в канадском городе Эдмонтон. Соперник канадцев в полуфинале определится позднее.
Ранее молодежная сборная Финляндии в четвертьфинале обыграла команду Швеции. Команда России же смогла одержать победу над немцами. В рамках последнего четвертьфинала встретятся команды США и Словакии.