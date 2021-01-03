Третьяк дал прогноз на полуфинальный матч России и Канады на молодежном ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал прогноз на полуфинальный матч сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира. Его слова приводит ТАСС.

Третьяк заметил, что канадцы играют агрессивно и хорошо катаются. «Будет настоящий бой, молодежь, как вы знаете, непредсказуемая», — заявил он.

Президент ФХР подчеркнул, что первое звено команды Игоря Ларионова (Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин) пока не проявило себя. «В нем собраны мастера высокого класса, надеемся, что в следующих матчах они покажут себя», — добавил Третьяк.

О том, что «кленовые листья» станут соперником сборной России в 1/2 финала турнира, сообщалось ранее 3 января. Матч состоится 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд проходит в Канаде, все матчи принимает Эдмонтон. Турнир завершится 6 января. Хозяева являются действующими победителями турнира, в финале в 2020 году «кленовые листья» обыграли сборную России.