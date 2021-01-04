Главный тренер российской молодежки приготовился «нанести шлепок» Канаде

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира против команды Канады. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По словам Ларионова, то, что канадцев считают фаворитами, — отличный стимул для россиян. «Мы готовы быть андердогами. Все готовы провести лучший матч на турнире, а может быть, и лучший матч в жизни», — заявил специалист.

Ларионов подчеркнул, что никто из российской команды не боится соперника, и приготовился к игре, которая «может повернуться в любую сторону». «Канада очень сильна, она ничего не проиграла, но для нас это хорошая мотивация, чтобы нанести им первый шлепок», — заметил он.

3 января прогноз на встречу российской молодежки с канадцами в полуфинале чемпионата мира дал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он заметил, что канадцы играют агрессивно и это будет «настоящий бой».

О том, что «кленовые листья» станут следующим соперником сборной России, сообщалось также 3 января. Матч состоится 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд проходит в Канаде, все матчи принимает Эдмонтон. Турнир завершится 6 января. Хозяева являются действующими победителями турнира, в финале в 2020 году «кленовые листья» обыграли сборную России.

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