Чемпион мира засомневался в высоком уровне хоккеистов российской молодежки

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, а ныне тренер Андрей Николишин засомневался в высоком уровне хоккеистов российской молодежки. Его слова приводит RT.

«Нужно реально смотреть на вещи. Мы привыкли превозносить своих ребят», — заметил Николишин. Он подчеркнул, что россияне не оправдывают ожидания даже на 10 процентов.

По мнению бывшего хоккеиста, на мировом уровне российских игроков не считают звездами, более того, они не являются ведущими игроками в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее 3 января прогноз на встречу российской молодежки с канадцами в полуфинале чемпионата мира дал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он заметил, что канадцы играют агрессивно, и это будет «настоящий бой».

О том, что «кленовые листья» станут следующим соперником сборной России, сообщалось также 3 января. Матч состоится 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд проходит в Канаде, все матчи принимает Эдмонтон. Турнир завершится 6 января. Хозяева являются действующими победителями турнира, в финале в 2020 году «кленовые листья» обыграли сборную России.