Главный тренер российской молодежки оценил разгромное поражение от Канады на ЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал разгромное поражение от канадцев в полуфинале чемпионата мира (ЧМ). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Ларионова, хоккеистам молодежной сборной России не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп и перевернуть игру. «Мы хорошо начали, провели первые смены в канадской зоне и никак не ожидали получить такой быстрый гол в свои ворота. Потом еще это четырехминутное удаление, после которого счет стал 0:3», — подчеркнул главный тренер. В целом он охарактеризовал канадскую сборную как более свежую, заряженную и дисциплинированную команду.

«Кричать не собираюсь на ребят, это же сказал и своим ассистентам. Есть спокойный тон, который дойдет до ребят. Найдем возможность поднять команду, подготовить ее к игре за бронзу. У нас есть 24 часа, чтобы подготовиться», — оценил он разгромное поражение своих подопечных.

Команды встретились в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

В финале Канада сыграет с победителем матча США — Финляндия. Российские хоккеисты будет бороться с проигравшей командой в этой паре за третье место. Оба матча пройдут в ночь с 5 на 6 января по московскому времени.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.