Определился соперник России в матче за третье место молодежного ЧМ

Россия встретится с Финляндией в матче за третье место молодежного чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная США в полуфинале обыграла команду Финляндии со счетом 4:3. В составе сборной США шайбы забросили Алекс Туркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди, Артур Калиев. У финнов отличились Каспер Симонтайвал, забивший два гола, и Рони Хирвонен.

Таким образом в финале сыграют Канада и США. Этот матч пройдет 6 января и начнется в 05:30 мск. Матч за бронзу состоится в 01:30 мск.

Ранее канадцы разгромили россиян в первом полуфинальном матче молодежного ЧМ. Команды встретились в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.