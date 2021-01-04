Хоккеист российской молодежки рассказал о провокациях на чемпионате мира

Российский хоккеист Семен Чистяков рассказал о провокациях на молодежном чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заметил, что старается не реагировать, если против него играют грязно или кричат ему что-то нелицеприятное. «Нам еще тренеры говорили, что не нужно никому отвечать, потому что это может стать удалением», — заметил Чистяков.

Он добавил, что всегда хочется заступиться за товарища по команде. «И порой тяжело, когда нельзя лезть в эти стычки», — заключил игрок.

В полуфинале турнира сборная России встретится с командой Канады. Встреча назначена на 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии. Их матч пройдет также 5 января, но начнется в 05:30 мск.

При этом главный тренер сборной России Игорь Ларионов приготовился «нанести шлепок» Канаде. По словам специалиста, то, что канадцев считают фаворитами, — отличный стимул для россиян.