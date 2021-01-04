Обладатель Кубка Стэнли оценил шансы России и Канады в полуфинале молодежного ЧМ

Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Илья Брызгалов оценил шансы сборных России и Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Брызгалова, исход матча непредсказуем. «Игра может закончиться 6:1 в любую сторону, но это не значит, что Россия и Канада — не равные команды. А могут и до буллитов дойти, игра может в любой момент повернуться», — заметил он.

Хоккеист подчеркнул, что все будет зависеть от деталей, игровой дисциплины и количества удалений. «Не сказал бы, что сборная Канады — это что-то сверхъестественное и ее невозможно обыграть. У ребят есть отличный шанс, это равные команды, все будет зависеть от нюансов», — пояснил он.

Ранее 4 января главный тренер сборной России Игорь Ларионов приготовился «нанести шлепок» Канаде. По словам специалиста, то, что канадцев считают фаворитами, — отличный стимул для россиян.

Встреча российской и канадской команд назначена на 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.

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