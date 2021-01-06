Третьяк объяснил поражение российской молодежки от Финляндии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил поражение молодежной сборной от Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона, команда уступила соперникам в физике, именно поэтому россияне выглядели шикарно только в первые 10 минут встречи, а дальше финны перехватили инициативу. Третьяк также заявил, что считает игроков сборной России мастеровитыми хоккеистами с хорошей техникой.

Ранее в среду, 7 декабря, молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за третье место на чемпионате мира 2021 года и осталась без медалей.

5 января сборная Канады разгромила команду России в полуфинале молодежного ЧМ. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира. В финале Канада проиграла США (0:2).