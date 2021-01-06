В ФХР оценили выступление российской молодежки на чемпионате мира

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил выступление молодежной сборной на завершившемся чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что 8 января пройдет встреча с игроками и тренерским штабом, на которой планируется «проговорить все вопросы». «Сейчас нужно поддержать всех игроков за проделанную работу и поблагодарить за этот турнир. С ходу делать в такое сложное время какой-то разбор полетов ФХР не будет», — добавил Ротенберг. Среди положительных моментов функционер отметил, что в составе сборной России много молодых игроков, которые смогут выступить на следующем чемпионате мира.

Ранее молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира 2021 года и осталась без медалей. Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1.

5 января сборная Канады разгромила команду России в полуфинале молодежного ЧМ. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира. В финале Канада проиграла США (0:2).

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